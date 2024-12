VAATA OTSE | Kas Ermits suudab särada ka sprindidistantsil?

Laskesuusatamise MK-hooaja avavõistlusel Soomes Kontiolahtis on laupäeval kavas naiste 7,5 km sprindisõit. Eestlannasid on stardis neli, ETV2 otseülekanne algab kell 18. Kommenteerivad Alvar Tiisler ja Karel Kulbin.

Kolmapäeval tegi suurepärase etteaste Regina Ermits, kes läbis lühikesel tavadistantsil kõik neli tiiru puhaste paberitega ning sõitis esmakordselt karjääris esikümnesse, saades tasuks kaheksanda koha. Võidu teenis mullu MK-sarjas teiseks jäänud prantslanna Lou Jeanmonnot.

Ermits on stardis ka laupäeval, kui tema stardinumbriks on 41. Eestlannadest on võistlustules veel Johanna Talihärm (number 9), Susan Külm (71) ja Hanna-Brita Kaasik (98). Tuuli Tomingas laupäeval starti ei lähe.

Tomingas ütles eelmisel nädalal, enne hooaja esimesi võistlusi, et tahab veel hooajaga kohaneda. "Kuna hooaeg on pikk, siis võib-olla on mõistlikum mitte startida. Seda enam, et meil on tüdrukuid varus kaasas, kel on motivatsiooni ja tahtmist osa võtta," sõnas ta siis.