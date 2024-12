VAATA OTSE | Ilves alustab Lillehammeri MK-etappi hüppega normaalmäel

Ilvese jaoks ei alanud MK-hooaeg Rukal nädala eest kergelt: proovivõistlusel alt läinud Ilves sai reedesel võistlusel 17. koha, laupäeval läks ta suusarajale 27. kohalt ning lõpetas võistluse 21. kohaga, kuid kukkus eelviimasel ringil ning vigastas vasakut rannet.

Lillehammeris näitas Ilves reedesel proovivõistlusel 91,5-meetrist hüpet ning 113,4 punkti andis talle koos sakslase Julian Schmidtiga kaheksanda koha.

"Mis juhtus Rukal, oli kõik pigem peas kinni. Selgelt on näha, et siin on hüpetel rohkem energiat, aga ikka on näha natuke roostet," tõdes Ilves Lillehammeris ERR-iga rääkides. "Kõik ei ole veel nii sujuv ja vaba, mitu head meetrit on veel varu, aga paremuse suunas on kindlasti läinud. Homme peab lihtsalt tegema oma asja ja võtma veel grammi võrra rahulikumalt, tegelikult on asjad okeid," lisas ta.

Ilves rääkis, et suusatamise ajaks kannab ta vasakul käel ortoosi, et näpud võimalikult sirged püsiksid. "Täna (reede - toim) on esimene päev, kus ma ei ole valuvaigisteid võtnud. See on hea märk, kaks ööd on magada ka saanud normaalselt," ütles ta.

Pärast keerulist avaetappi Rukal Ilves MK-sarjas esikümnesse ei mahu, juhib sakslane Vinzenz Geiger, kellele järgneb kõhuprobleemide küüsis vaevlev Jarl Magnus Riiber.