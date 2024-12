Beglarišvili lahkub perekondlikel põhjustel Narva Transist

Tänavu Premium liigas kuuenda koha saanud Narva Trans andis teada, et ründav poolkaitsja Zakaria Beglarišvili lahkub klubist.

Beglarišvili liitus Transiga enne 2024. aasta hooaega. Ta kerkis Transi põhimängijaks, lüües Premium liigas 35 mänguga seitse väravat ja andes 13 väravasöötu, mis oli liiga parim näitaja, kirjutab Soccernet.ee.

34-aastane Beglarišvili avaldas juba oktoobris, et jätkab Transis ka järgmisel hooajal. "Võin kinnitada, et minuga on juba uus leping tehtud ja ma jätkan järgmisel aastal," lausus ta pärast 32. voorus Nõmme Kaljuga tehtud 2:2 viigimängu.

Seda siiski ei juhtu, sest Trans teatas seitse nädalat hiljem sotsiaalmeedias, et Beglarišvili lahkub klubist perekondlikel põhjustel.