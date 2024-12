HC Panter jahib aasta lõpetuseks kaht võitu

Tallinna HC Panter peab selle aasta viimased kaks Optibet hokiliiga kohtumist sel nädalavahetusel Haabersti jäähallis. Laupäeval kell 18 ning pühapäeval kell 14 minnakse vastamisi Leedu klubi 7BET Hockey Punksiga.

Omavahel on meeskonnad sel hooajal kohtunud kahel korral. Mõlemad mängud võitis Tallinna klubi, oktoobris võitis Panter 3:2, septembris lausa 8:3.

Tallinna HC Panteril on 18 mänguga koos 26 punkti, mis turniiritabelis annab kolmanda koha. Tabeliliider on HK Zemgale/LBTU, kes on 18 mänguga kogunud 27 punkti, kuid tiitlikaitsja Mogo on kolme vähema mänguga teeninud 27 punkti. Hockey Punks on 13 mängu järel viie punktiga seitsmendad ehk viimasel tabelireal.

Baltikumi klubisid ühendav Optibet hokiliiga kestab märtsi keskpaigani, misjärel toimub play-off. Panter langes mullu konkurentsist veerandfinaalis.