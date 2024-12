Andres Toobali sõnul seisab eurosarjavastase eelis pikemas pingis

Kahes esimeses geimis õnnestus Selveril juhtida, aga lõpud kuulusid ikkagi kodumeeskonnale. "Ma arvan, et suutsime vastase väga pingelisse olukorda panna. Võib-olla, kus nad ei arvanud, et nad on," kommenteeris Selveri peatreener Andres Toobal ERR-ile.

"Võitlesime välja hea olukorra, kus oleksime võinud võtta üks-kaks geimi ära ja selle mängu väga nugade peale. Kahjuks mängisime ise kahes esimeses geimis enda edu maha ja kolmandaks enam seda jaksu ja vaimset jõudu ei olnud."

Selveri meeskonnast oli puudu oluline ründemängija Lincoln Williams, keda vaevab põlveprobleem. "Eks homme hommikul selgub, kas ja kui palju ta meid aidata saab," lausus Toobal. "Selge see, et tal on põlvega mure ja praegu sellega tegeleme. Ei olnud mõtet teda kaasa võtta. Meil selgub see alles eile homset mängu, kas üldse saab praegu edasi jätkata või mitte."

Korduskohtumine Rumeenia klubiga leiab aset kahe nädala pärast. Kas tegemist on mängitava vastasega või oleks edasipääs ime? "Ma arvan, et ime ei peaks juhtuma. Selge see, et neil on tase tugevam ja neil on kindlasti ühtsust võistkonnas rohkem," vastas Toobal.

"Nagu nägime ka meie mängus - kui kellelgi liiga hästi ei läinud, siis tuli pingi pealt sama hea või veel parem mees ja tõi mängu muutuse. Meil seda võib-olla nii palju ei ole, aga kindlasti nad on mängitavad. Nagu enne mängu ütlesin - kui suudame neid serviga suruda, siis on kõik võimalik."