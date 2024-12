Noorim Antetokounmpo oma perest: korvpall lihtsalt leidis meid

Seni veel suuremate saavutusteta Alex külastas kolmapäeval Saloniki PAOK-i ridades Tallinna, kui Kreeka klubi võitis FIBA Euroopa karikasarja teise ringi alagrupiturniiril Kalev/Cramo meeskonda 79:71.

Pärast NBA suveliigas ja G-liigas mängimist paaril eelmisel hooajal liitus Alex Antetokounmpo Saloniki klubiga tänavu oktoobri lõpus. "Väga hea on kohe võõrsil alustada võiduga, see on meile väga tähtis," lausus ääremängija. "Alustasime mängu üsna ebakindlalt, aga saime asjad käima ja teenisime kindla võidu."

23-aastane Antetokounmpo sai väljakule viieks minutiks: eksis ühel viskel, hankis kolm lauapalli ja andis ühe tulemusliku söödu. Suuremad minutid on vaja veel välja teenida.

"Ootan lihtsalt, et minu nimi hõigatakse," sõnas ta. "Iga kord, kui saan meeskonda aidata, siis püüan seda teha. Ootan võimalust. Tahan paremaks saada inimesena ja sportlasena. Kuhu iganes see mind viib, siis sinna ta viib."

Antetokounmpo neljast vennast nimekaim on vanuselt teine Giannis, kes on valitud kahel korral NBA kõige väärtuslikumaks mängijaks. Nii tema kui ka kõige vanem vend Thanasis on koos tulnud Milwaukee klubiga NBA meistriks.

Los Angeles Lakersis on NBA meistritiitli võitnud ka Kostas, kes nüüd mängib Euroliigas Ateena Panathinaikoses. Meeskonnas, millega ta tuli kevadel Euroliiga võitjaks ja Kreeka meistriks.

"Armastan oma vendi. Nad on parimad, kes mul saaksid olla," ütles Antetokounmpo. "Kasvasime pisut karmis keskkonnas, aga lõpuks kõik sujus ja saime teha seda, mida armastame. Vennad töötavad iga päev oma oskustega. Nad on imelised inimesed ja keegi ei vääri nendest enam seda, mida nad on saavutanud."

Nigeeria juurtega Antetokounmpo vennad on sündinud Ateenas. Nende isa mängis noorena jalgpalli ja ema tegeles kergejõustikuga, aga pojad leidsid tee korvpallini. Alex alustas treeningutega üheksaaastaselt.

"Arvan, et korvpall lihtsalt leidis meid. Vendadena armastasime seda mängu," lausus ta. "Alates sellest hetkest, kui võtsin korvpalli kätte, jäi see minuga ja armastan korvpalli mängida. See lihtsalt on nii."

Alexi kolm vanemat venda - Thanasi, Giannis ja Kostas - on mänginud juba ka Kreeka meeste koondises.