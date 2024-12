U-19 jalgpallikoondis kohtub valiksarjas varasemate Euroopa meistritega

Eestile kõige tuttavam alagrupivastane on Belgia, kellega U-19 koondis on vastamisi läinud kuuel korral, neis neljas on võidutsenud vastane, kahes mängus on lepitud viigiga. Viimati kohtusid meeskonnad 12 aastat tagasi. Samal aastal mängiti viimane mäng ka teise alagrupivastase Portugaliga, kellega kokku on mängitud neli kohtumist, need kõik on lõppenud Portugali paremusega. Põhja-Makedooniaga on eestlastel ette näidata vaid üks kohtumine tänavu aasta märtsist, kus maavõistlustel lepiti vastase 3:0 paremusega.

Eesti osalusega valikturniiri alagruppi võõrustab Portugal 2025. aasta novembrikuus, täpsed kuupäevad ja koha teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel.

Esimeses ringis on võistlustules 52 riiki, kes jagati tänasel loosil 13 neljaliikmelise alagrupi vahel. Kõikide alagruppide esimese ja teise koha saavutanud meeskonnad ning parim kolmanda koha omanik võistlevad 2026. aasta kevadel toimuvas Eliitringis, kus võistlustega liitub tänu kõrgeimale koefitsiendile otse edasi pääsenud Hispaania.

Eliitringist pääsevad 2026. aastal Walesis toimuvale finaalturniirile võõrustajariigi kõrval seitsme alagrupi võitjad.

Neljapäeval loositi Nyonis ka noormeeste U-17 jalgpalli Euroopa meistrivõistluste valikturniiri alagrupid 2024/25 ja 2025/26 võistlussarjaks. Neist viimase valik- ja finaalturniiri võõrustab Eesti. Kõik 54 osalejat, sealhulgas finaalturniiri võõrustaja Albaania, alustasid 2024/25 hooajal võistlemist valikturniiri esimeses ringis, mille tulemused otsustasid, millised 28 meeskonda pääsesid A-liigasse, ülejäänud 26 riiki võistlevad B-liigas.

Eesti kuulub B-liigasse ning loosi tulemusel ollakse teises ringis ühes alagrupis Läti, Montenegro ja Gibraltariga. Eesti alagrupis võõrustab juunikuus turniiri Montenegro. Täpsemad toimumisajad teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel.

Suve alguses Albaanias toimuvale finaalturniirile pääsevad seitsme A-liiga alagrupi võitjad, kellega liitub võõrustajariigi koondis. Seitse B-liiga võitjat tõusevad 2026/27 U-19 EM-valikturniiri esimeses ringis A-liigasse.

Alagrupid loositi ka järgmisel aastal algavaks uueks EM-valikturniiriks, mille finaalturniiri võõrustab Eesti. Miniturniirid mängitakse 1. juulist 18. novembrini. Eesti osaleb valikturniiri mõlemas voorus, kuid võõrustajana on Eestile finaalturniiri koht juba tagatud. Esimeses ringis, mis peetakse ootab eestlasi ees Itaalia, Ukraina ja Montenegro. Kohtumised peetakse 1., 4. ja 7. oktoobril Eestis.