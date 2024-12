Fourmaux'st saab Tänaku ja Neuville'i meeskonnakaaslane

Hyundai teatas, et on järgmiseks autoralli maailmameistrivõistluste hooajaks käed löönud Prantsusmaa sõitja Adrien Fourmaux'ga.

Tänavu WRC sarjas viiel korral pjedestaalile jõudnud ja kogu hooaja lõikes 191 punktiga viiendaks tulnud 29-aastane prantslane sõitis eelmised viis aastat M-Spordi ridades. Tema kaardilugejaks on kaasmaalane Alexandre Coria.

Fourmaux istub Hyundai i20 N Rally1 masinasse kolmanda täiskohaga sõitjana ehk lööb sarnaselt värskele maailmameistrile Thierry Neuville'ile ja Ott Tänakule uuel hooajal kaasa kõigil 14 MM-etapil.

"Jagatud kolmanda auto lähenemine lubas meeskonnal WRC sarjas teha tugeva hooaja ning soovin siiralt tänada Esapekka Lappit, Dani Sordot ja Andreas Mikkelseni nende suurepärase panuse eest. Adrien on teinud silmapaistvaid tulemusi, aga avaldanud muljet ka sellega, kuidas naasis Rally1 tasemele uue hingamise ja suhtumisega," vahendab meeskonna pressiteade tiimibossi Cyril Abitebouli sõnu.

"Olen Hyundaiga liitumise eel väga elevil," tõdes sõitja ise. "See on minu ja Alexi jaoks suureks võimaluseks ning ootame töö alustamist väga. Sõitjana tahad alati kasvada ja endast kõik anda ning see tundub õige sammuna. Olen uhke, et saan Hyundaid esindada, annan endast parima ja vaatame, kuhu see tee meid viib."