Liverpool kaotas põnevusmänguga punkte

Rootsi koondise ründaja Alexander Isaki suurepärane löök viis Newcastle'i 35. minutil juhtima, 12 minutit pärast Curtis Jonesi viigiväravat 50. minutil taastas võõrustajate edu Anthony Gordon. 68. minutil tõi Mohamed Salah Trent Alexander-Arnoldi söödu järel tabloole viigiseisu 2:2 ning viis siis 83. minutil sama mehe söödu ning Liverpooli hea eeltöö kulminatsiooniks külalismeeskonna juhtima.

Tabeliliidril ei õnnestunud siiski aga kolme punkti võtta, kui viimasel minutil eksis väravavaht Caoimhin Kelleher Bruno Guimaraesi karistuslööki trajektoori lugemisel ning libistades otsajoonelt palli päästa üritanud Newcastle'i äärekaitsja Fabian Schar saatis selle sootuks võrku. Liverpool oli enne kolmapäeva kõigi sarjade raames võitnud seitse mängu järjest.

Liverpooli otsesed konkurendid olid 14. vooru mängudes võidukad. Kui Manchester City tõmbas kaotusteseeriale pidurit Nottingham Foresti 3:0 alistamisega, oli Chelsea 5:1 üle Southamptonist ning Arsenal 2:0 Manchester Unitedist, andes nõnda Unitedi uuele peatreenerile Ruben Amorimile esimese kaotuse.

Siiski on Liverpooli edu tabeli tipus kindel: 14 mängu järel on Arne Sloti juhendatav meeskond kogunud 35 punkti, Chelsea ja Arsenal järgnevad neile 28 ja City 26 punktiga.