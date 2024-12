Pajari kaardilugejaks saab kogenud kaasmaalane

Pajari tegi sel hooajal tõelise tähelennu, kui teenis WRC2 klassis maailmameistritiitli ning osales kolmel rallil Toyota võistkonna Rally1 autoga. Suurepärase hooaja lõpus teatas võistkond, et noor soomlane võistleb järgmisest hooajast täiskoormusega WRC võistlusklassis.

Pajari oli viimased neli hooaega sõitnud Enni Mälkönen, kellest sai esimene naissoost kaardilugeja, kes WRC-s maailmameistriks tulnud. Pärast tänavuse hooaja viimast rallit Jaapanis teatas Pajari aga äkitselt, et järgmisest hooajast ta enam Mälköneniga koostööd ei tee.

Soomlannale ütles pärast uudise avalikustamist, et talle tuli Pajari otsus üllatusena ning noor ralliäss tunnistas, et otsuse ajastus ja kommunikatsioon jätsid asjast halva mulje. "Ma rääkisin talle oma otsusest pühapäeval ainult selleks, et me saaks oma viimasele rallile keskenduda. Sellised otsused pole kunagi lihtsad," ütles Pajari.

"Meie koostöö oli väga edukas, meil on olnud keerulisi hetki nagu igas teises suhtes ja noorte võistlejatega leidsime koos oma teed. Aga sõitjana pean tegema otsuseid, et luua omale parimad tingimused ja mul on tõeliselt kahju, et me ei leidnud viisi, kuidas koostööd jätkata," selgitas Pajari.

Teisipäeval teatas ta, et järgmisel hooajal loeb talle kaarti 46-aastane Marko Salminen, kes oli Pajari kaardilugeja ka 2021. aastal, mil paar juunioride WRC arvestuses maailmameistriks tuli. Viimastel aastatel on Salminen kuulunud Toyota võistkonda ning varasemalt on ta sõitnud koos Teemu Sunineniga.