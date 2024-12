Serviti ja Viljandi võitlevad laupäeval hooaja esimese tiitli eest

Kui Baltimaade parim tiim selgitatakse aprilli keskel ning Eesti meistritiitli pärast astutakse lahingusse hiljem kevadel, siis tuleval laupäeval jagatakse välja esimesed medalid, kui karikavõistluste finaalis lähevad vastamisi Põlva Serviti ja Viljandi HC.

Sel hooajal alustas karikavõistlusi viis meistriliigas mängivat võistkonda. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper edenes HC Viimsi/Alexela vastu poolfinaali, kus neid ootas ees Põlva Serviti. Teises paaris läksid nelja parema seas vastamisi Viljandi HC ja Mistra. Lõpuks suutsid nii loosi tahtel finaali võõrustav Serviti kui ka Viljandi suhteliselt kindlate numbritega kullamängu edeneda.

Viimati 2021. aastal karikavõitjaks tulnud Põlva Serviti on selle tiitli koju viinud kokku 13. korral. Sel hooajal on lõunaeestlased alustanud endale omaselt võimsalt. Meistriliigas ei ole kaotusevalu veel tuntud ning ka Balti sarjas on seitsmes kohtumises vaid korra vastaste paremust tunnistatud. Eurosarja kolmandas ringis tunnistati küll kahe mängu kokkuvõttes Türgi suurklubi Besiktase paremust.

"Poolnaljaga võib alustada, et mis me siin ikka valmistume. Lakume rohkem eurosarjast jäänud haavu," rääkis Serviti peatreener Kalmer Musting. "Aga kui nüüd tõsisemaks minna, siis vaatamata mõnedele pisihädadele on kõik mehed siiski laupäevaks võitlusvalmis. Kindlasti ootab meid ees raske mäng vastasega, kes tuleb oma soovide, mõtete ning plaanidega. Karikavõistluste formaat on juba kord selline, et kõik on ühest kohtumisest kinni ning see annab mõlemale meeskonnale võrdsed võimalused."

Viljandi HC on Eesti karika võitjaks tulnud kahel korral. Aastal 2014 ning 2022 suudeti tiitel Mulgimaale viia. Sel hooajal Karl Roosna näol kõva lisajõu saanud viljandlased on liikunud tõusvas trajektooris. Meistriliigas kaotati küll esimene omavaheline kohtumine Mistrale, kuid pärast seda on nii Eestis kui Balti liigas suudetud võitude teele liikuda.

"Eks meie hetkevormi kohta on raske midagi öelda, kuna mängupaus on taas pikk olnud," alustas Viljandi HC peatreener Marko Koks. "Vastased tulevad kindlasti paremalt positsioonilt, kuna neil on kõvad eurokohtumised selja taga. Aga lõppude lõpuks on karikafinaal ikkagi veidikene eriline sündmus, kus kõik on ühe päeva vormist kinni. Peame omad asjad ära tegema, ise mehed olema ning lootma, et laupäeval on meil just natukene rohkem õnne ja õnnestumisi."

Eelmistel hooaegadel väga mitmeid kordi omavahel võidelnud karikafinalistid veel sel sügisel vastamisi läinud ei ole. 2023. aasta karikavõistlustel suutsid viljandlased Serviti mehed poolfinaalis alistada. Kaks aastat varem mindi vastamisi kullamängus ning siis suutsid põlvakad tiitli võtta. Värskete koosseisudega vastasseis tõotab laupäevaks pealtvaatajatele kindlasti palju põnevust.