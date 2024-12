Mäesuusataja Juhan Luik avas võistlushooaja

Luik saavutas esimesel võistluspäeval kiirlaskumises 10. ja 11. koha. "Olen siiralt õnnelik – see oli just selline algus, mida lootsin," kommenteeris Luik avapäeva. "Suutsin jääda rahulikuks, keskenduda ja teha oma töö korralikult ära, mis annab algavaks hooajaks rohkelt enesekindlust."

Teisel võistluspäeval sai ta ülisuurslaalomis 30. koha. Võrreldes kiirlaskumisega olid ülisuurslaalomi ajal olud keerulisemad. "Kahjuks ilmaga ei vedanud. Top15 mehed said oma laskumised tehtud ja siis tuli tugev lumesadu ja minu lootused punkte koguda kadusid," märkis Luik.

Alanud hooaja suhtes on Luik optimistlik. "Hooaeg on veel pikk ning siht on selge – võistleda peagi maailma karika sarja etappidel."

Järgmisel nädalal stardib Luik Itaalias Santa Caterinas toimuval Euroopa karikaetapil.