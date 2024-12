VIDEO | Manuel Neuer teenis karjääri esimese punase kaardi

Bayern kaotas karikavõistluste kaheksandikfinaalis koduväljakul karikakaitsjale Leverkuseni Bayerile 0:1.

38-aastane Neuer alustas Bayerni postide vahel, kuid eemaldati punase kaardiga juba 17. minutil pärast seda, kui ta jooksis vastase pikale söödule vastu tulles karistusalast välja ning põrkas kokku Leverkuseni mängija Jeremie Frimpongiga.

Manuel Neuer was given red card for this. pic.twitter.com/na4PqBvLNZ