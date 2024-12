Endine Flora puurilukk lõi käed Kuressaarega

Möödunud hooajal esiliigaklubi Viimsi ridadesse kuulunud 26-aastane Nõmm on varasemalt Premium liigas esindanud Viljandi Tulevikku ja Tallinna Florat ning mänginud ka Poola esiliigas Nowy Saczi Sandecja ridades.

"Olen väga rõõmus, et Karl-Romet otsustas meiega liituda," ütles Kuressaare peatreener Sander Post klubi kodulehe vahendusel. "Ta on andekas ja rahvusvahelise kogemusega väravavaht, kes toob meie meeskonda juurde kvaliteeti, mis on uut hooaega silmas pidades kindlasti abiks."

Post lisas, et on Nõmmega koos töötanud nii Tulevikus kui ka Floras. "Tean väga hästi, millise ja kui kvaliteetse mängijaga on tegemist."

"Mul on väga hea meel jätkata oma karjääri FC Kuressaares. Viikingitega liitumise tegi kindlasti lihtsamaks Sander Posti konkreetsus ja tahe mind meeskonnas näha. Kuna tunnen Posti töökultuuri ja tema võitlusvaimu väga hästi juba Viljandi ja Flora aegadest ning mul on väga suur austus selle vastu mida ta teeb, siis see otsust tuli üsna kergelt," kommenteeris Nõmm.

Lisaks 156 mängule Premium liigas on Nõmm esindanud erinevaid Eesti noortekoondiseid ning kuulunud ka A-koondise koosseisu.