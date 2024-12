Mäesuusalegendi tagasitulek jäi üürikeseks

35-aastane austerlane kukkus esmaspäevasel treeningul nii rängalt, et rebestas vasaku põlve ristatisidet. "Kahjuks on sellised vigastused mäesuusatamise puhul osa mängust. Võimalik, et nüüd olen valmis tippspordist lõplikult lahkuma," kommenteeris Hirscher oma kodulehel avaldatud teates.

Alates 2012. aastast kaheksal järjestikusel hooajal MK-sarja üldvõidu saavutanud Hirscher otsustas 2019. aastal tippspordist taanduda, kuid tänavu kevadel teatas ta, et soovib võistlustulle naasta ja esindada oma sünnimaa Austria asemel hoopis oma ema kodumaad Hollandit.

Hirscher sai käimasoleval MK-hooajal startida kolmel korral ning tema parimaks tulemuseks jäi avaetapil Söldenis suurslaalomis saavutatud 23. koht.

Lisaks kaheksale MK-sarja üldvõidule on Hirscher kahekordne olümpiavõitja ja seitsmekordne maailmameister.