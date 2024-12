Karikakaitsja Manchester United sai raske loosi

Kahe peale 27 Inglismaa karikat võitnud United ja Arsenal kohtuvad karikavõistlustel 17. korda. Seniste omavaheliste karikamängude seis on küll United kasuks (8-6), kuid praeguse liigatabeli põhjal on favoriidiks Arsenal.

Lisaks Unitedile ja Arsenalile loositi kõrgliigaklubidest omavahel kokku Aston Villa ja West Ham United.

Eelmise hooaja finalist Manchester City kohtub neljandasse liigasse kuuluva Salford Cityga. City jaoks on tegemist põhimõttelise vastasseisuga, sest teatavasti on Salfordi omanikeks endised Manchester Unitedi mängijad Gary Neville, Ryan Giggs, Phil Neville, Nicky Butt, Paul Scholes ja David Beckham.

Eelmise kümnendi Unitedi särgis veetnud Ashley Young võib kolmandas ringis väljakut jagada oma 18-aastase poja Tyleriga. Nimelt loositi vanema Youngi koduklubi Everton kokku noorema Youngi tööandja Peterborough'ga.

Neljanda liiga klubi Accrington Stanley saab võõrsil mõõtu võtta kõrgliiga liidrilt Liverpoolilt. Paberil kõige soodsama loosi sai Tottenham Hotspur, kes sai vastaseks viiendas divisjonis mängiva Tamworthi.

Kolmanda ringi mängud peetakse 11. jaanuaril.

Loosimise tulemused:

Southampton vs Swansea City

Arsenal vs Manchester United

Exeter City vs Oxford United

Leyton Orient vs Derby County

Reading vs Burnley

Aston Villa vs West Ham

Norwich City vs Brighton & Hove Albion

Manchester City vs Salford

Millwall vs Dagenham & Redbridge

Liverpool vs Accrington Stanley

Bristol City vs Wolverhampton Wanderers

Preston North End vs Charlton Athletic

Chelsea vs Morecambe

Middlesbrough vs Blackburn Rovers

Bournemouth vs West Bromwich Albion

Mansfield Town vs Wigan Athletic

Tamworth vs Tottenham

Hull City vs Doncaster Rovers

Sunderland vs Stoke City

Leicester City vs Queens Park Rangers

Brentford vs Plymouth Argyle

Coventry City vs Sheffield Wednesday

Newcastle United vs Bromley

Everton vs Peterborough United

Wycombe Wanderers vs Portsmouth

Birmingham City vs Lincoln City

Leeds United vs Harrogate Town

Nottingham Forest vs Luton Town

Sheffield United vs Cardiff City

Ipswich Town vs Bristol Rovers

Fulham vs Watford

Crystal Palace vs Stockport County