Eesti noorrattur liitus Šveitsi profiklubi järelkasvutiimiga

Tänavu Cannibal – Victorious juunioride tiimis sõitnud Mätik käis uue meeskonnaga novembris tutvumislaagris, mis jättis noorele eestlasele väga hea esmamulje, vahendab EJL.ee.

"Vahe eelmise tiimiga on väga suur – varustust ja personali on kõvasti rohkem," ütles Mätik. "Tudor Pro Cycling on ikkagi profitiim ja kogu süsteem on väga läbi mõeldud. Meid aidatakse nii palju kui võimalik, et meist saaksid kunagi profiratturid."

Uue hooaja võistluskalendrit esimest aastat U-23 vanuseklassis võistlev Mätik veel ei tea. "Sel aastal mul kindlat rolli tiimis ei ole ning pigem proovin erinevaid rolle, et saada kogemust tulevikuks," lisas Mätik. "Ootused on saada palju kogemust ja harjuda eluga uues vanuseklassis."

Tänavu võitis Mätik juunioride Gent-Wevelgemi, oli E3 Saxo Classic ühepäevasõidul kuues ja Pariis – Roubaix'l 20. Slovakkias peetud juunioride Rahvuste Karika sarja kuuluval velotuuril sai eestlane üldarvestuses viienda ja Saksamaal peetud velotuuril kümnenda koha.

Eesti meistrivõistlustel sai Mätik nii tempo- kui grupisõidus teise koha, Euroopa meistrivõistlustel oli ta vastavalt kümnes ja 19. ning maailmameistrivõistlustel 18. ja 27.