Raieste klubile korraldati nende omas kodus tõeline viskekontsert

Teisel poolajal endale koguni 65 punkti visata lasknud Baskonia eest käis 11 minutiks platsil ka Raieste, kes viskas kolm punkti (kolmesed 1/1). Lisaks võttis eestlane ühe lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu ja tegi ühe vea.

Baskonia paremad olid 16 punktiga leedulane Tadas Sedekerskis ja ameeriklane Trent Forrest. Võitjatele tõi ameeriklasest ääremängija Nate Sestina 18 silma.

Valencia on tänavust hooaega hästi alustanud. Kaheksast mängust on neil kirjas kuus võitu ja kaks kaotust. Baskonial on läinud keerulisemalt, hetkel on kirjas kolm võitu ja kuus kaotust ning sõelmängude positsioonist lahutab kaks võitu.

Baskonial seisab ees tihe nädal, sest kõigepealt mängitakse kaks Euroliiga kohtumist - teisipäeval kodus Istanbuli Fenerbahce ja neljapäeval võõrsil Müncheni Bayerniga - ja siis pühapäeval koduses liigas võõrsil Kristian Kullamäe tiimi Bilbaoga.