Judd Trump krooniti pika pausi järel taas UK Championshipi võitjaks

Seisult 2:2 võitis Trump kolm partiid järjest ega lasknud Hawkinsit enam järele. Ta juhtis 9:6, aga kahes järgmises partiis jäi peale Hawkins ja oli lähedal ka seisu võrdsustamisele.

18. partii lõpus eksis seeriat teinud Trump ootamatult ja kaht snuukrit vajanud Hawkins sai võimaluse. Ta suutiski korra Trumpilt neli punkti võtta ja hoidis veel mõnda aega pinget õhus, aga lõpuks võttis Trump siiski oma.

"Ta tegi selle nii raskeks. Tal oli šanss viigistada ja mängu saatus võinuks muutuda," tunnustas Trump vastast. "9:8 ees olles ei olnud mul mugav istuda. Tahtsin, et see juba läbi saaks. Olin iga löök snuukris ja mõtlesin, et sellest saab kõigi aegade kohutavaim kaotus. Nii et puhas kergendus."

Trump võitis UK Championshipi kuraditosina aasta järel. 2011. aastal sama turniiri võitnud maailma esinumber on võitnud nüüd viis suurturniiri: lisaks ka ühe maailmameistritiitli kaks Mastersit.

Kokku on tal 30 reitinguturniiri võitu. Ajaloos on enam suutnud vaid mitmekordsed maailmameistrid Ronnie O'Sullivan, Stephen Hendry ja John Higgins.

45-aastane Hawkins on võitnud neli reitinguturniiri, kuid on kaotanud kõik oma suurturniiride finaalid: UK Championshipil jõudis ta nii kaugele esimest korda, aga 2013. aastal tuli vastase paremust tunnistada MM-finaalis ning 2016. ja 2022. aastal Mastersi finaalis.

48. korda toimunud UK Championshipi poolfinaalides oli Trump parem teisest inglasest Kyren Wilsonist 6:2 ja Hawkins alistas põhjaiirlase Mark Alleni 6:5. Turniiri jooksul löödi ka üks maksimaalne, 147-punktine seeria - sellega sai hakkama hiinlane Zhang Anda.