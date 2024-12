Serie A mängul kokku kukkunud jalgpalluri kohta tuli häid uudiseid

Pühapäeva õhtul toimunud Itaalia jalgpalli kõrgliigamängul kokku kukkunud 22-aastane Edoardo Bove on kohaliku meedia sõnul teadvusel ning tal ei ole tõsiseid tüsistusi.

17 minutit pärast Fiorentina ja Milano Interi vahelise mängu algust tabas 14 korral Itaalia U-21 koondist esindanud Bovet tõsine terviserike.

Mõlema meeskonna mängijad ja personal moodustasid mängija ning teda abistanud meditsiinilse personali ümber müüri ning kui Bove kiirabiga ära viidi, juhatas peakohtunik emotsionaalsed pallurid tagasi riietusruumi. Mäng jäeti pooleli ning lõpetatakse millalgi hiljem.

Esmaspäeva lõunal kirjutas Itaalia päevaleht La Repubblica, et 13 tundi pärast juhtumit eemaldati mängijalt haiglas intubatsioonitoru, ta on ärkvel ning võimeline küsimustele vastama. Lisaks kirjutas ajaleht, et esialgsetel andmetel ei ole Bovel ka südame- ega ajukahjustusi.

2018. aastal tabas Fiorentinat tragöödia, kui nende kapten Davide Astori suri 31-aastasena vahetult enne liigamängu Udinese vastu meeskonna hotellis.