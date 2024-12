EJL-i ja TÜ koostöö suurendab kõrgharidusega jalgpallitreenerite hulka

Järgmisest aastast algab Eesti Jalgpalli Liidu koostöö Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudiga. Ühise töö eesmärk on suurendada kehalise kasvatuse ja spordi erialal kõrghariduse omandanute suundumist jalgpallimaastikule.

Koostöö tulemusena läbivad alates 2025. aastast need kehalise kasvatuse ja spordi eriala bakalaureusetaseme tudengid, kes spetsialiseeruvad pallimängudele, kolm EJL-i treenerite koolitust: lastejalgpalli, EJL D ja UEFA C. Koolituste läbimine koos mahuka ülikooli poolt koordineeritud praktikaga on osa eriala teise kursuse kevadsemestri õppekavast.

Õpingute lõppedes on seega pallimängudele spetsialiseerunud tudengitel lisaks kõrgharidusele ka UEFA C treenerikvalifikatsioon. Selle toel on õppekava läbinutel õigus taotleda jalgpallitreeneri 5. taseme kutsetunnistust (EKR5).

"Pallimängudele spetsialiseerunuid on Tartus kehalise kasvatuse ja spordi kursustel tegelikult palju," selgitas EJL-i koolitusosakonna juhataja Jan Harend. "Väärtustame jalgpallitreenerite akadeemilist ettevalmistust kõrgelt, see on jalgpallitreeneri arengu vaatest olulisel kohal."

Tartu Ülikooli poolt vastutab kõikide treeneripraktika õppeainete eest Kristjan Kais, kes on kehalise kasvatuse ja spordi õppekavade programmijuht. Sportliku eriala moodulite valikul tutvustab ta üliõpilastele erinevate õppemoodulite sisu ja vajadusel nõustab tudengeid valikute tegemisel.

Kaisi sõnul täidab koostöö EJL-iga puuduoleva lüli mitme treeneriks saada sooviva noore jaoks – seni on osad jalgpalli eriala tudengid valinud teise spordivaldkonna suuna. "Tartu Ülikooli kehalise kasvatuse ja spordi õppekava lõpetajad saavad enda sportlikul erialal EKR5 treenerikutse ka paljudel teistel spordialadel ning eriti hea meel on, et saame nüüdsest teha koostööd maailma suurima spordiala – jalgpalliga! Tänu omavahelisele koostööle suureneb Eestis kõrgharidusega jalgpallitreenerite osakaal, kelle lähenemine spordialale on kaasaegne ja teaduspõhine," ütles Kais.

"EKR5 treenerikutse on Eesti treenerite tööturul kindla taseme näitaja, mis teeb treeneri tööandja jaoks atraktiivsemaks ning Tartu Ülikool on kahtlemata hariduse kvaliteedi kaubamärk," lisas ta.

"Koostöö akadeemilise asutusega on meie jaoks oluline samm – praeguse arengukava tsüklis on üks meie eesmärkidest toetada treenerite haridusteed läbi koostöö ülikoolidega, aga kasutada ka akadeemilist potentsiaali EJL-i uuringutes ja arendustegevustes," ütles Harend, kelle sõnul arutatakse kooliga paralleelselt võimalusi praeguse koostöö laiendamiseks.

EJL korraldab treeneritele kvalifikatsioonikursuseid viiel tasandil, millele lisanduvad mitmed spetsialiseerumise kvalifikatsioonikursused. Lisaks on treeneritel võimalik regulaarselt enda teadmistepagasit suurendada täiendkoolitustel, mida toimub aasta jooksul ligi 400 tunni jagu. Möödunud aastal toimus erinevaid taseme- ja täiendkoolitusi 173 päeval, kus kokku osales 1285 treenerit. Kursustele ja koolitustele on end võimalik registreerida ERIS-e veebikeskkonnas.