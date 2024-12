Mistra lõpetas Balti mere liiga nädalavahetuse võidukalt, juhivad leedukad

Mistra alustas Balti mere liigat 23. novembril, kui Lätis alistati kohalik Reir/Dobele SS. Möödunud nädalavahetusel peeti kolm kohtumist. Kui esimesel kahel päeval jäädi kindlalt alla Soome klubile GrIFK ning Leedu naiskonnale Vilniuse Egle, siis viimases matšis võeti Maarja Treimani viimase sekundi tabamuse järel pingeline 27:26 võit Läti tiimi Jekabpils SS üle.

"Kokkuvõttes tegime nädalavahetusel siiski liiga palju tehnilist praaki," alustas Balti mere liigas Mistra eest mängiv, kuid Eesti meistrivõistlustel Mustamäe klubi esindav Gertu Jõhvikas. "Mõneti on need asjad arusaadavad, kuna kõik mängijad pidevalt koos ei treeni. Tõeliselt põnev on siiski erinevate Balti mere riikide naiskondade vastu võidelda ning erinevaid stiile näha. Siin pead iga värava eest pingutama ning jalga ei saa hetkekski sirgeks lasta."

Sarnaselt eelmisele hooajale domineerivad Balti mere liigat Leedu ja Soome klubid. Eriti võimsalt on alustad leedulannade Vilnius ja Cascada, kes pole seni kaotusevalu tundnud. Mõlemad alistasid kaks esimest vastast kindlate numbritega ning seejärel võtsid magusad võidud Soome klubide üle.

"Alustasime esimest poolaega tugeva kaitse ning tiimivaimuga," kommenteeris pühapäevase pingelise mängu parimaks valitud Vilniuse väravavaht Evita Žilionyte. "Oleme nädalavahetuse tulemustega väga rahul. Esimeses kahes kohtumises said kõik naised mänguaega ning viimases mängus saime ka kirsi tordile - võidu eelmise hooaja tiitlivõitja, GrIFK, üle."

Eelmisel hooajal Balti mere liiga võitjaks tulnud GrIFK esimese kohtumise tulemus kodumandril tühistati ning võidetud mäng HIFK-i üle pöörati tabelis kaotuseks. Kuna ka pühapäeval jäädi napilt leedukatele alla, siis jätkab tiitlikaitsja raskes positsioonis. Teine Soome klubi, HIFK, suutis nädalavahetuse lõpetada kahe võidu ja ühe kaotusega.

"Kohtumise lõpus said meile saatuslikuks mõned posti tabamised," analüüsis GrIFK mängujuht Ella Paukku viimast kohtumist leedulannadega. "Turniiri alguses otsisime oma mängu, kuid pühapäevaks saime end jooksma. Kahjuks küll nädalavahetusest maksimumi ei suutnud võtta, kuid pärast rasket kolme päeva võime siiski kokkuvõttes rahule jääda."

Läti klubid möödunud nädalavahetusel punktilisa ei teeninud. Balti mere liiga kulmineerub märtsikuus suure turniiriga Soomes. Vahepealses ajal peetakse mõned lahingud oma kodutandril. Hetkel domineerivad tabelis kaks Leedu klubi, kellele järgnevad soomlannad. Mistra asetub nende selja taga viiendal kohal.