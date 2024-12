USA-st naasnud Talviku esindab järgmisel hooajal Eesti võistkonda

Mullu USA-sse kolinud, kuid seal hooaja keerulise viirushaiguse tõttu pooleli jätnud Talviku keskendub järgmisel hooajal taas Euroopa võistlustele, esindades uut Eesti tiimi Triumph Aqva Racingut. Talviku saab oma käsutusse uue Triumph TF 450-RC masina, mis tähendab, et MX2 klassist tuleb kolida aste kõrgemale. Plaan on kaasa teha kogu ADAC MX Mastersi sari, Eesti meistrivõistlused ja võimalusel valitud MM etapid.

"Mul on väga hea meel liituda suurte ambitsioonidega uue Eesti tiiimiga, kellega koos saan kaasa teha kõrge tasemega Saksamaa meistrivõistluste sarjas ning kodupubliku rõõmuks üle pika aja ka Eesti meistrivõistlustel. Olen viimastel aastatel väga palju reisinud, pidanud kohanema uute tingimustega ja seetõttu on talvine ettevalmistus jäänud alati puudulikuks. Praegune aasta lõpp on ideaalne aeg füüsiliseks ettevalmistuseks ja korraliku põhja ladumiseks, et keha oleks pikaks aastaks valmis. Jaanuaris on plaan minna Hispaaniasse laagrisse ja kuni aprilli lõpus toimuva esimese ADAC-i etapini Euroopas sõidutunde koguda ja teha kaasa paar korralikku rahvusvahelist hooajaeelset võistlust," kirjeldas Talviku.

Mees ei salga, et eesmärk number üks oli ikkagi karjääri USA-s jätkata, kuid häid variante siiski ei tekkinud. "Ühe hooajaga on väga keeruline seal edu saavutada, sest Euroopast eelneva kogemuseta minnes võtab superkrossiga harjumine ikkagi kõvasti aega. Kahjuks Eestist oma eelarve ja võimaluste piires mõistlikku varianti just superkrossi East ehk idasarja ei leidnud ning peale nelja kuud võistlustelt eemal olemist lühikese ettevalmistusega Westi ehk läänesarja minek ei olnud mõistlik. Paar varianti oli ka MM-sarjas MX2 klassis, aga mitte midagi liiga head, seetõttu otsustasin hoopis aasta enne MX2 klassi vanusepiiri täitumist sammu kõrgemale ära teha, alustada puhtalt lehelt uues klassis uue mootorrattaga, et enda õige vorm taas üles leida. Õnneks Triumph Aqva Racing just sellist võimalust mulle pakkuski ja olen neile väga tänulik," ütles ta.

Seni on Talviku teinud trenni Triumphi TF 250-X tsikliga ning kogetu on teda positiivselt üllatanud. "Tunnen end Triumphi seljas megahästi. Nende 250 tsikkel on originaalis juba üllatavalt hea, alumiiniumraam juhitavuse ja keeramise poolest ülimugav. Võrreldes teiste tsiklitega, millega viimasel ajal sõitnud olen, on Triumphi 250 alguse jõu poolest teistest üle ja minu jaoks on seda lihtsam pöördes hoida, eriti liivastel radadel 250-ga sõites. Uue Triumphi 450 saan kätte aasta alguses ja siis läheb selle tundmaõppimiseks," tõdes Talviku.

Peamine eesmärk on teha väga korralik talvine ettevalmistus ja kohaneda maksimaalselt uue mootorrattaga. ADAC MX Mastersi sarjas on noormees eesmärgiks seadnud hooaja kokkuvõttes tulla esikaheksasse, võtta ära Eesti meistritiitel MX Open klassis ning sealjuures ka kurikuulus Pärnu Kuninga tiitel, mis Pärnu poisile lapsest peale üks unistusi on olnud.

"Meil on väga hea meel tervitada uues Eesti tiimis nii kõva sõidumeest nagu Jörgen-Matthias," sõnas Triumph Aqva Racing Team manager Stefan Jakubini. "Tahame teha kohe tiimi esimesel täisaastal tugeva alguse. Plaanis on sõita kõik ADAC-i etapid, et nii tiimi kui meie sõitjaid näidata. Tahame sellega luua uusi võimalusi ka tulevikuks, tekitada uusi koostöövõimalusi ning avada Eesti sportlastele uksi, et end maailma tasemel tõestada. See on alles algus ja meie sihid on kõrged."