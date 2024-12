Tartu ja Pärnu teenisid Balti liigas kindlad võidud

Kõigi kolme geimi alguses sai Ezerzeme hoida juhtrolli, aga geimi keskel haaras ohjad Tartu klubi ega andnud neid lõpuni käest ära. Jack Williams tõi võitjatele 14 (+9) ja Taavet Leppik 11 (+4) punkti.

Kehva hooaja alguse järel on mängu käima saanud ka Pärnu VK, kes oli kodus parem Riia Robežsardzest 3:0 (25:17, 25:19, 25:21). Renee Teppan tõi võitjate kasuks 18 punkti (+14).

Pärnul on kuue võidu kõrval küll tervelt neli kaotust, kuid viimased viis Cronimeti liiga kohtumist on rannalinna klubi lahkunud platsilt võitjana.

Kuna Pärnul on peetud Tartust kaks kohtumist enam, siis on nad hetkel ka 19 punktiga liidrikohal, kuigi Tartu jääb vaid ühe silmaga alla. Kolmas on kümnest mängust 17 punktiga Võru Barrus.