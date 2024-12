VAATA OTSE | Grabe ja Mägi selgitavad piljardi 9-palli Eesti meistri

Pühapäeva õhtul selgub piljardi 9-palli Eesti meister, kui teist aastat järjest lähevad telefinaalis vastamisi Denis Grabe ning Mark Mägi. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.00, kommentaatorid on Tanel Erm ja Edgar Maloverjan, saatejuht on Anu Säärits.

Piljardi 9-palli formaadi Eesti meister selgub ETV suurimas stuudios kuuendat korda ning otsustavasse duelli jõudsid teist aastat järjest ja üldse kolmandat korda Denis Grabe ja Mark Mägi.

Mägi on tulnud Eesti meistriks neljal korral, finaalis on ta mänginud viis korda. "Eks ma olen mänginud oma mängu ja andnud endast parima. Teised teavad, et minu vastu on raske ja eks nad ise ka väristavad minu vastu mängides. Mina lihtsalt tulen, mängi ja annan endast parima ja vaatan, kuidas läheb," ütles ta ERR-ile.

Tiitlit kaitseb maailma edetabeli kolmas mees Grabe, kes võitis pühapäeval Eesti meistrivõistluste põhiturniiril kõik oma viis matši. Grabe loodab mullust võitu korrata, toona alistas ta Mägi 11:9.

"Mark on näidanud head mängu ja tuleb kindlasti tasavägine finaal ja ma loodan, et ka põnev pealtvaatajatele," ütles Grabe.

2020. aastal finaalis Grabe 11:7 alistanud Mägi ihkab aga revanši. "Saame teada, aga ma arvan millegipärast, et seekord ma võtan ära selle võidu," ütles ta.

Eelnevad telefinaalid:

2023 Denis Grabe võitis 11:9 Mark Mägi

2022 Mark Mägi võitis 11:3 Raimo Teesaare

2021 Mihkel Rehepapp võitis 11:8 Gert Maimre

2020 Mark Mägi võitis 11:7 Denis Grabe

2019 Mihkel Rehepapp võitis 11:8 Mark Mägi