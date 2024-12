Iirimaalt lahkunud Miller liitus Paide Linnameeskonnaga

Eesti jalgpalliklubi Paide Linnameeskond teatas laupäeval, et on sõlminud lepingu 27-aastase poolkaitsja Martin Milleriga.

Tartust pärit Miller tegi debüüdi Premium liigas 2014. aastal kohaliku JK Tammeka ridades. 2017. aastal Tallinna FC Floraga liitudes oli tema kontol juba 76 kõrgliigamängu ja 4 väravat. Pealinnaklubis veetis Miller seitse hooaega ning lõi seal 177 Premium liiga mänguga 39 väravat.

Äsja lõppenud hooaja eel liikus Miller FC Florast Iirimaa kõrgliiga klubisse Bohemians FC. Sealjuures olid Iirimaal tema klubikaaslasteks kaks meest, kes teda nüüd Paide Linnameeskonnas ees ootavad: tänavu suvel liitunud Michael Lilander ning äsja klubiga lepingu sõlminud Sten Reinkort.

"Mul on suur au ja rõõm Paide Linnameeskonnaga liitumise üle, sest klubi on viimastel aastatel näidanud, kui palju saab saavutada raske töö ja sihikindlusega. Usun, et üheskoos meeskonna, treenerite ja fännidega suudame korda saata veelgi suuremaid edulugusid ning tuua Paide karikariiulisse väärt lisa," ütles Miller.

Rahvuskoondises debüteeris Miller 2016. aasta novembris peetud maavõistlusmängus Antigua ja Barbudaga. Tänaseks on on Miller sinisärke esindanud 37 kohtumises ning saanud kirja kaks tabamust.

Ehkki naturaalselt ründav keskpoolkaitsja, on Martin Miller mehitanud nii klubides kui rahvuskoondises aja jooksul kõige erinevamaid positsioone, kuni äärekaitsja omani välja. Mängumehe mitmekülgsust tõstis esile ka Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams.

"Tark ja mitmekülgne, need on omadussõnad, mis kerkivad pähe, kui on vaja Martinit iseloomustada," sõnas Kams klubi sotsiaalmeedialehe vahendusel. "Kindlasti lisab tema liitumine Paidega ka meie meeskonnale mitmekülgsust ja avardab meie võimalusi. Oleme kõik näinud, et Martin suudab kohaneda mängimaks väga erinevatel positsioonidel. Tema tugevused tulevad aga kõige paremini välja just väljaku südames mängides: ta suudab hästi mängu siduda ning loob ründajatele väravavõimalusi."

Paide Linnameeskond kogus lõppenud Premium liiga hooajal 72 punkti, aga jäi võrdselt punkte kogunud Nõmme Kalju FC järel teiseks.