Kvalifikatsioonis hea hüppe teinud Aigro ebaõnnestus põhivõistlusel

Aigro sooritas kvalifikatsioonis 137-meetrise hüppe ning teenis oma õhulennu eest 128,1 punkti, millega pääses kümnendana edasi.

Põhivõistluse esimene voor läks eestlasel aga aia taha, kui Aigro maandus vaid 75 meetri kaugusele, teenides hüppe eest 26,7 punkti. Sellega jäi ta avavoorus eelviimaseks ehk lõpetas 49. kohaga.

"Korralik keerutamine on siin mäe peal. Kellel on õnne, siis on, aga täna minul ei olnud. Midagi teha ei ole, hüpped on väga head ja sellepärast ma pead norgu ei lase," ütles Aigro pärast võistlust.

"Tornaadost välja tulla ja püsti jääda on tore, aga kõige tähtsam on terve olla, et midagi ei juhtuks. Et hüppevorm kestaks," lisas ta. "Hooaeg on ees, selle ühe hüppe pärast ei tasu suuski nurka visata ega midagi halba mõttesse võtta."

Ruka võistluse võitis sakslane Pius Paschke, kes kogus kahe hüppevooruga kokku 326,6 punkti (143,5 m + 143 m), esikolmikusse mahtusid veel austerlased Jan Hörl (317,7 punkti) ning Stefan Kraft (315,2 p). Neile järgnesid norralane Kristoffer Erik Sundal (309,7), 300 punkti piiri alistas veel sakslane Andreas Wellinger (303 p).

Pühapäeval peetakse Rukal veel üks suure mäe hüppevõistlus.