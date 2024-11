Ilves vigastas suusarajal rannet: tundub, et pahasti on

Ilves ütles, et kolmandal suusaringil sõitis prantslane Matteo Baud tema ees rajapiirdesse, mistõttu lendas piire eestlase jalgadesse. "Kukkusin, pakun, et 60 km/h hoo pealt ja panin kõhuli. Kuna adrenaliin oli sees, siis kohe ei tundnud nii suurt valu ja sõitsin ühe ringi lõpuni," ütles ta.

"Peale finišit väga kätt liigutada ei saanud. Raske öelda, mis praegu on, aga pöialt liigutada ei saa," lisas Ilves.

Eestlane läks kohe pärast võistlust haiglasse, kuid tõdes, et kätt liigutada ei saanud. "Väga loodan, et midagi väga suurt katki ei ole, aga praegu tundub küll, et natuke pahasti on," lõpetas ta.

Ruka MK-etapp jätkub pühapäeva hommikul 10 km murdmaa ühisstardiga, pärastlõunal suundutakse hüppemäele.