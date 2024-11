Jefimova treener: oleme MM-iks vormis

10. detsembril algavateks lühiraja maailmameistrivõistlusteks valmistuv Jefimova hüppab Vejles vette kõikidel rinnuliujumise distantsidel. Jefimova võtab Põhjamaade meistrivõistlusi kui head võimalust end enne Budapesti MM-i proovile panna.

Treener Henry Heina sõnul näitasid tänavused MK-etapid, et just nädalast nädalasse ujudes tehti maailma tipus paremaid tulemusi. Seepärast tasub Jefimoval just Taanis saada enne MM-i vajalikud stardid alla.

"Kindlasti on Eneli vorm parem kui kaks nädalat või kuu tagasi. Ettevalmistus MM-iks on olnud keeruline, aga hetkel tundub, et oleme tiitlivõistlusteks vormi saanud," sõnas Hein

"Oleme ikkagi valmistunud ka konkreetselt selleks võistluseks. Kuna MK-etapid jäid meil ära, siis tahame igal juhul lühirajavõistlust saada. Päris kõiki trumpe me siin veel mängu ei pane, aga usun, et hooaja tippmargid võiksid Põhjamaadel tulla. See bassein ei ole küll nii hea, kui tippvõistlustel, aga me lähme kiiresti ujuma," tõdes Jefimova treener.

Heina sõnul võiks Põhjamaade meistrivõistlustel oodata 100 meetri rinnuliujumises Jefimovalt aega alla 1.04. "Kui saaks 100 meetri rinnuliujumises aja alla 1.04, oleks see suurepärane. Ent minu jaoks on nendel võistlustel oluline ka visuaalne pool. See, kui kõrgel ta vee peal on ja kui kerged on liigutused."

Põhjamaade meistrivõistlused peetakse Vejles pühapäevast teisipäevani. Eesti sportlasi on Taanis stardis 51 – 19 absoluutarvestuses, 30 juuniorit ja kaks parasportlast.

Lühiraja MM-il osalevatest Eesti koondislastest on lisaks Jefimovale Vejles stardis veel Mariangela Boitšuk, Maria Romanjuk ja Mark Iltšišin.