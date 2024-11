Rangersi kriis süvenes kaotusega Flyersile

Jäähokiliigas NHL on möödunud hooaja põhiturniiri võitjal New York Rangersil käsil viiemänguline kaotusteseeria.

Rangers sai järjekordse kaotuse läinud ööl Philadelphias, kus sealne Flyers võttis külaliste üle 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) võidu. Võitjate kasuks viskas kaks väravat Travis Konecny, ühe lisas Bobby Brink. Rangersi auvärava eest hoolitses Vincent Trocheck.

Rangersi viis järjestikust kaotust tähistab hetkel liiga pikimat kaotusteseeriat. "Keegi meist ei ole praeguse olukorraga rahul. Mina ei ole rahul. Mängijad ei ole rahul," ütles Rangersi peatreener Peter Laviolette.

"Me peame lihtsalt paremini mängima. Meilt oodatakse edu ja mängude võitmist. See, et oleme nüüd järjest peksa saanud, ei tee kedagi õnnelikuks. Me ei ole piisavalt head kaitses ega ka ründes," lisas Rangersi loots.

Rangers on idakonverentsis 25 punktiga seitsmes. Flyers on sama paljude punktidega nende taga kaheksandal kohal.

Teised tulemused:

Dallas Stars - Colorado Avalanche 5:3

Utah - Edmonton Oilers 3:4 (la.)

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 4:3

Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 1:2

Anaheim Ducks - Los Angeles Kings 1:2

San Jose Sharks - Seattle Kraken 8:5

Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 3:4 (la.)

Carolina Hurricanes - Florida Panthers 3:6

Columbus Blue Jackets - Calgary Flames 5:2

Detroit Red Wings - New Jersey Devils 4:5

Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 2:3

Washington Capitals - New York Islanders 5:4

Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 3:2