TÄNA OTSE | Laskesuusahooaeg algab Kontiolahtis paarissegatesõiduga

Laskesuusatamise MK-sarja uus hooaeg algab täna Soomes Kontiolahtis teatesõitudega. Esimesena on kavas paarissegateatesõit. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.00, kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader.

Paarissegateatesõidus tuleb rajale kokku 24 paari. Eestit lähevad esindama Regina Ermits ja Rene Zahkna, kes võistlevad numbri all 14.

"Loodetavasti ei lähe ükski tiir metsa. Ei pea midagi ulmelist korda saatma, aga paarissegateatesõit ongi rohkem katastroofide vältimine," ütles Zahkna võistluse eel ERR-ile.

"Aga teha seda kahe sportlase peale kaheksa tiiru järjest – see on päris keeruline. Iseenesest rada on kõikidest MK-radadest kõige lihtsam paarissegateatesõit – hästi sile maa, tööd tuleb küll kogu aeg teha, aga vahed tulevad pigem väikesed," lisas Zahkna.

Eelmisel hooajal võidutsesid MK-sarja paarissegateatesõitudes Rootsi, Saksamaa ja Norra duod. Nove Mestos peetud MM-il krooniti sel distsipliinil maailmameistriteks prantslased Quentin Fillon Maillet ja Lou Jeanmonnot.

Täna esindavad Prantsusmaad (nr 3) Fillon Maillet ja Julia Simon, Norra (nr 1) eest on võistlustules Juni Arnekleiv ja Vetle Sjaastad Christiansen ning Rootsi (nr 2) paneb välja Ella Halvarssoni ja Sebastian Samuelssoni.