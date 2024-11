Eesti U-19 neidude jalgpallikoondis teenis viienda järjestikuse võidu

Eesti alustas kohtumist teravalt: 11. minutil näitas Aleksandra Kelli söödu järel resultatiivsust Annamarii Tamm. Eestlannad tekitasid esimesel poolajal mitmeid loogiliselt ülesehitatud rünnakuid, kuid vastaste väravasuul seisnud Shahmammadova oli valvel. Eesti domineerimist kinnitab ka statistika, sest kaheksa peale- ja kolme nurgalöögi vastu polnud Aserbaidžaanil midagi panna.

Teisel kolmveerandtunnil kasvatas Eesti edu kaheväravaliseks. Poolaja alguses vahetusest sekkunud Anželika Jotkina võeti 63. minutil vastase karistusalas määrustevastaselt maha ning Eesti kasuks määrati penalti. Jotkina realiseeris 11 meetri karistuslöögi ise ning vormistas sellega enda turniiri kolmanda tabamuse. Mängu viimasele väravale, mis sündis esimesel üleminutil Karmen Vapperi tabamusest, andis Jotkina veel söödu. Tamme, Jotkina ja Vapperi resultatiivsuse toel alistas Eesti vastase tulemusega 3:0.

Peatreener Reivo Vinteri sõnul oli mängu iseloom sarnane kohtumisele Küprosega, kellega koondis kohtus kolm päeva tagasi. "Olime ise palju palliga ning vastane keskendus kontrarünnakutele. Kui esimene vastane tuli mingitel hetkedel kõrgelt survestama, siis Aserbaidžaan püsis terve võistkonnaga kaitses. See oli meile huvitav proovikivi, kuidas tekitada sealt väravavõimalusi," rääkis ta. Vinter lisas, et teisel poolajal pärast vahetusi kadus eestlannadel õige mängurütm, millega anti vastasele poolikuid võimalusi, kuid õnneks midagi ohtlikku neist ei sündinud.

Vinterile valmistas heameelt, et trennis harjutatud ja läbitehtud olukorrad toimisid ka väljakul. "Avavärava puhul planeerisime saata palju tsenderdusi kasti ning tsenderdusjärgsest olukorrast sündis värav. Teine tabamus oli individuaalne meisterlikkus, kui Jotkina mängis end mitmest mängijast üle, teenis penalti ja ise lahendas. Kolmas oli võistkondlik tabamus, kus pääsesime kaitse selja taga, andsime söödu värava ette ja Vapper pääses löögile," kirjeldas peatreener löödud väravaid.

Uue nädala alguses Eestit ootav Šveits on peatreeneri sõnul valikturniiri alagrupivastastest kõige keerulisem. "Nad andsid täna kohtumises Küprose vastu põhimängijatele puhkust – on näha, et nad valmistuvad viimaseks mänguks täie tõsidusega. On hästi meeles möödunud aasta neidude U-17 finaalturniiri mäng, kus samad tüdrukud said Šveitsilt kirja kaotuse, kuid nii minul, personalil kui võistkonnal on üks eesmärk – turniiril oma alagrupp võita," võttis Vinter oma mõtted kokku.

Neidude U-19 koondis on teeninud nüüd viis järjestikust võitu – Balti turniiril alistati Läti, Fääri saared ja Leedu ning valikturniiril Küpros ja Aserbaidžaan. Viis järjestikust võitu on neidude ja naiste koondiste rekordi kordamine – varem on viiemängulise võiduseeria saavutanud neidude U-15 koondis perioodil 2019–2020.

Viimane ja otsustav kohtumine valikturniiril ootab Eesti neidude koondist ees esmaspäeval, 2. detsembril, kui kell 11 algavas kohtumises minnakse vastamisi Šveitsiga. Praegu paiknetakse alagrupis Šveitsi järel teisel kohal – mõlemad koondised on kogunud kaks võitu ja kuus punkti, kuid väravate vahe on Šveitsi kasuks. Kevadiseks teiseks ringiks tõusevad A-liigasse kõik alagrupivõitjad ning parim teise koha teeninud võistkond.