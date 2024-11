"Spordis ainult tüdrukud" | Pariisi paralümpia: alguses ehmatus EMO-s, pärast Tommy Cash külas

Saates vastasid Kollo ja Rogenbaum muuhulgas küsimustele, millise mulje Pariisi paralümpia neile jättis; kui palju oli neil äratundmisrõõmu Pariisi olümpia muljeid kuulates; kui palju on paralümpial sportlastel muresid, mida tuleb lahendada; kuidas oli elu paralümpiakülas; millega nad igapäevaselt paralümpial tegelesid; mis olid nende suurimad elamused; kas oli aega ka võistlusi jälgida. Lisaks tuleb juttu suurest ehmatusest, mille nad üle elasid, kui pidid külastama erinevaid haiglaid ja erakorralise meditsiini osakonda ning ka sellest, kuidas Tommy Cash paralümpiale sattus.

"Eks meil oli ka selliseid suuremaid muresid, võib-olla on nüüd juba okei nendest juba rääkida. Oli tervisemuresid, nimelt Matzi isikliku saatjal Brendal tekkis üks tervisemure silmaga, mis oli väga äkiline ja vajas kohest reageerimist. See oli üsna hilisel õhtul, läksime temaga EMO-sse," meenutas Rogenbaum. "Seal oli ka sellist pikemat istumist, Matz oli muidugi kaasas, sest et ta oli ju ka väga mures oma elukaaslase ja abilise pärast. Seal kuidagi läks, nii et selle pika päeva õhtuks Matz oli ka väga väsinud ja ta kukkus kokku. Ehk siis me olime silmakliinikus, Brendal tehti ülevaatust ja meie Kaiaga olime parasjagu ooteruumis ukse taga ja me kuulsime sellist megasuurt pauku. Me ei saanud aru, mis asi see oli – kas see oli mingi masin, mis läks ümber. Läksin niimoodi vaikselt sinna ukse taha, tegin ukse lahti ja esimese asjana nägin täpselt ukse kõrval maas lumivalge näoga Matzi, kes oli laua all pikali. Süda jättis löögid vahele, see oli väga õudne."

Õnneks olid ümberringi arstid, kes asusid Matz Topkinit abistama, aga kuna see oli eelkõige silmakliinik, saadeti Topkin kiirabiautoga teise haiglasse. "Kaia jäi Brendaga silmakliinikusse, sest Brendal oli ka tegelikult väga suur mure, mis lõpuks päädis sellega, et ta läks järgi järgmisel päeval operatsioonile Pariisis," rääkis Rogenbaum. "Mina läksin kaasa Matziga. Esmakordne kogemus – sõita Pariisis kiirabiautoga öösel sireenidega. See oli laupäeva õhtu, Pariis, EMO-s. See oli täiesti ebareaalne kogemus, mis seltskonda sinna sisse tuli."

Rogenbaum rääkis, et seal tuli tunde lihtsalt istuda ja oodata. "Päris mitu tundi oli veel mööda läinud, kui lõpuks uksed avanesid, Matz jalutas sealt ise välja ja ütles, et ta tunneb ennast paremini. Mitte keegi pole tema juures käinud ja ta ei suuda seda möllu ära taluda," selgitas Rogenbaum. "Sõitsime siis külla tagasi, Matz sai puhkama, kõik ülejäänud said sööma ja umbes kaks tundi oli meil umbes uneaega, kui me pidime järgmisel hommikul Brenda viima uuesti haiglasse operatsioonile."

View this post on Instagram A post shared by Matz Topkin PLY (@matz.topkin)

Karmilt alanud paralümpia lõpus olid Eesti delegatsioonil aga hoopis teistsugused seiklused. "Meil oli selline lugu, et Instagrami kirjutas meile mingi hetk Tommy Cashi konto – hei. Lihtsalt kirjutas hei," alustas Rogenbaum.

"Mina vaatasin seda ammu juba, mina mõtlesin, et see on spämm, mingi roheline kuulike seal," selgitas Kollo. "Umbes kolm päeva läks mööda ja siis ma näitasin Laurale ka."

Rogenbaum ütles, et tuleb ikka vastu kirjutada. "Ja siis see päädis sellega, et Tommy tegelikult tahtis tulla paralümpiamänge vaatama. Kuna Matz on osalenud tema muusikavideos kunagi, siis ta tahtis tulla Matzile kaasa elama ja uuris, mis võimalusi üldse on," jutustas Rogenbaum. "Siis meil tekkis jälle see mure, et akrediteerinuid tehti märtsikuus, kuidas ma siis saan Tommyle akrediteeringu, kui mängud käivad. Meil endal polnud enam ühtegi kohta, aga lätlastel oli ja nende delegatsioonijuht oli väga suur Tommy fänn. Ja siis pöördusin rahvusvahelise paralümpiakomitee poole, et meil on üks artist, kellel on Instagramis miljoni jälgijaga konto, võib-olla tuleks kasuks…"

"Poole päevaga saime kinnituse, et saame Tommyle selle kaardi," jätkas Rogenbaum. "Kaia suhtles umbes kolm päeva hommikust õhtuni Tommy mänedžeriga. Nad panid plaani, mida nad tahaks vaatama minna."

"Mina tegin kava, mis nendel päevadel üldse on. Seal oli vist kaheksa või üheksa spordiala, mida Tommy tahtis näha. Matziga ka rääkisin ja Matz ütles, et täitsa hulluks läinud," naeris Kollo.

Kuula kogu vestlust juuresolevast klipist, R2 kodulehelt, Eesti Raadio äpist või Spotifyst!

* * *

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi või ettepanekuid, milliseid teemasid võiks lahata ja keda külla kutsuda, siis kirjuta meile aadressil [email protected].