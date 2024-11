TÄNA OTSE | Kahevõistlejad lähevad Rukal murdmaarajale proovivooru alusel

Esimesel võistluspäeval on kavas eelmisel hooajal esimest korda MK-sarja programmi kuulunud kompaktvõistlus.

Neljapäeval peetud proovivoorus piirdus Kristjan Ilves hüppemäel 102,5 meetri ja 75,6 punktiga, saades 25. koha. "Treeninghüpe tuli okeilt välja, proovivoorus oli palju tuulega mängimist. Ega ma proovivoorus mingit head hüpet ei teinud, aga tuule puhul olin väga ebaõnnesõdur. Sealt see [ebaõnnestumine] kõik kokku tuli, aga ma tean, et asi on väikestes detailides kinni," ütles Ilves pärast proovivooru Delfile.

Paraku otsustati tuuleolude tõttu reedene hüppevoor ära jätta, mis tähendab, et arvesse lähevad just proovivooru tulemused ja Ilves pääseb murdmaasõidus rajale liidrist Jarl Magnus Riiberist minut ja kümme sekundit hiljem.