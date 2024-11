TÄNA OTSE | Kahevõistlejad alustavad Rukal MK-hooaega

Esimesel võistluspäeval on kavas eelmisel hooajal esimest korda MK-sarja programmi kuulunud kompaktvõistlus.

Neljapäeval peetud proovivoorus piirdus Kristjan Ilves hüppemäel 102,5 meetri ja 75,6 punktiga, saades 25. koha. "Treeninghüpe tuli okeilt välja, proovivoorus oli palju tuulega mängimist. Ega ma proovivoorus mingit head hüpet ei teinud, aga tuule puhul olin väga ebaõnnesõdur. Sealt see [ebaõnnestumine] kõik kokku tuli, aga ma tean, et asi on väikestes detailides kinni," ütles Ilves pärast proovivooru Delfile.

Proovivoor on selles mõttes oluline, et kui ilmaolud ei lase hüppevooru läbi viia, lähevad arvesse just proovivooru tulemused ja see tähendaks, et Ilves läheks murdmaasõidul rajale võitjast minuti ja kümme sekundit hiljem.

"Ma tean, et hüpped ei ole olnud ülistabiilsed ja enesekindlad, aga arvatavasti pääsen siin ikka hüppama. Homme on küll veidike kahtlane ja see hüpe võib minna arvesse," sõnas Ilevs neljapäeva õhtul. "Aga tänased tulemused ei peegelda päris seda seisu ja vormi, kus ma olen. Pead ei tohi norgu lasta."

Kahevõistluse MK-sarja uue hooaja esimene etapivõitja selgub pärast 7,5-kilomeetrist murdmaasõitu, selle otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.55.