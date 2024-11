Serviti ja Mistra püüavad eurosarjas pääsu kaheksandikfinaali

Sel laupäeval jätkavad Põlva Serviti ja Mistra tugevuselt kolmandas käsipalli eurosarjas oma teekonda Euroopas. Eesti meeskonnad alustavad otsustavaid korduskohtumisi väga erinevast seisust. Kui põlvakad võtsid türklaste Besiktasi vastu kaasa kaheväravalise edu, siis Mistra peab sloveenlaste Ormoži Jeruzalemi vastu kohtumist alustama neljaväravalisest kaotusseisust.

Serviti suutis suure ajalooga ja märgatavalt kogukama eelarvega türklaste klubile kodupubliku ees korraliku lahingu anda. Olümpiavõitja ja maailmameistri Cedric Sorhaindoga täiendatud Besiktasi vastu juhiti vahepeal ka juba viie väravaga, kuid lõpuks lasti vastased siiski veidikene lähemale ning lõpuks võeti 26:24 võit.

"Edu võti oli kindlasti kõva meeskondlik kaitse ja Eston Varuski töö postide vahel," analüüsis esimest kohtumist värskelt Servitiga liitunud Ülljo Pihus. "Suutsime oma taktikalisest plaanist ilusti kinni pidada. Teisel poolajal jäime hätta vastaste väravavahi üle mängimisega ning peame seetõttu oma realiseerimise kallal vaeva nägema. Kuid kõige tähtsam on siiski, et suudame keerulise ja vaimselt pingelise atmosfääriga võõral väljakul toime tulla."

Mistra pidi eurosarja kolmanda ringi avakohtumises hakkama saama oma rünnakuliidri, Serhii Orlovskyita. Eesti meeskond püsis vastaste tempos esimesed 15 minutit, kuid siis lasti sloveenlased juba üheksa värava kaugusele. Õnneks suudeti lõpu eel siiski vahet vähendada ja 30:34 kaotusega jäeti endale kordusmänguks väike võimalus.

"Kõige suuremad korrektuurid tuleb teha kaitses," sõnas Arno Vare. "Lasime vastastel rünnakul teha, mis nad tahtsid. Ehk osade meeste puges pähe ka euromängu pinge. Peame teiseks mänguks oma realiseerimist parandama, kaitses väravavahte rohkem aitama ning pallikaotusi vältima. Kui suudame oma peas võitu uskuda ning unustada, et mängime eurosarjas, on kõik võimalik."

Sarnaselt Servitile ja Mistrale ei pidanud ka Besiktas kahe Euroopa karikaturniiri kohtumise vahel ühtegi mängu ning meeskonnad saavad täielikult eesootavale lahingule keskenduda. Ormož jõudis kolmapäeval koduses liigas võidelda Koperiga ning neile viie väravaga alla jääda. Eurosarja kolmandasse ringi pääses 32 meeskonda. Kaheksandikfinaali pääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes.

Eesti klubide kohtumised Euroopa karikavõistluste 32 parema hulgas:

23.11 Põlva Serviti – Besiktas 26:24

24.11 Mistra – Ormoži Jeruzalem 30:34

30.11 kl 16 Besiktas – Põlva Serviti

30.11 kl 19 Ormoži Jeruzalem – Mistra