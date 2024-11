Northug tahaks veel korra olümpial võistelda: võiksin esindada Liechtensteini

Kuus aastat tagasi karjääri lõpetanud Norra suusalegend Petter Northug avaldas, et tahaks veel korra olümpial võistlemist kogeda ja pakkus, et võiks seda teha näiteks Liechtensteini esindades.

Kahekordne olümpiavõitja ja 13-kordne maailmameister on varem rääkinud, et tahaks järgmisel aastal Norras Trondheimis peetavatel maailmameistrivõistlustel sprinditeates koos Johannes Hösflot Kläboga võistelda, aga Norra koondise peatreener Eirik Myhr Nossum ütles septembris, et ei näe praeguse seisuga võimalust, et Northug pääseks MM-koondisesse.

Sel nädalal oli Northug külaline Norra telekanali TV2 taskuhäälingus "B-laget" (B-koondis – toim), kus tuli jutuks olümpia võistlemine. Northug küsis saatejuht Jesper Mathisenilt, millist riiki esindades oleks kõige lihtsam pääseda 2026. aasta olümpiamängudele. "Türgi," vastas Mathisen. "Või Liechtenstein," pakkus Northug ise.

Jaanuaris 39-aastaseks saav Northug jätkas, et tema hinnangul oleks kääbusriigi esindamine täiesti tehtav. "Usun, et teekond 2026. aasta olümpiale on võimalik. Arvan, et peaksime sinna minema," rääkis ta.

Küsimusele, kui suureks hindab ta võimalust, et ta tõesti võistleb 2026. aasta taliolümpial Lichtensteini eest, vastas Northug: "20 protsenti."

Samas kinnitas ta, et oleks valmis ka kodakondsust muutma. "Oleks väga äge veel kord olümpiamängudel võistelda, aga siis peaks see ikkagi juhtuma 2026. aastal. 2030 on juba liiga hilja," sõnas Northug.

NRK võttis ühendust ka Liechtensteini koondise peatreeneriga, 2014. aasta olümpiapronksi Ilja Tšernoussov-Gaspariniga. "Northug on heas vormis. Kui ta täielikult keskendub ja jälgib minu treeningplaane, on tal head võimalused," lubas Tšernoussov-Gasparin. "Ta peab lihtsalt kõvasti treenima, aga see ei ole tema jaoks probleem."

Lichtensteini suusaliidus murdmaasuusatamise eest vastutav Jürgen Beckbissinger aga ütles, et neil pole Norrast kellegagi kontakti olnud ja nemad Northugi plaanidest midagi ei tea.