Valitsev Euroopa meister vigastuse tõttu GP-finaalis ei võistle

Siao Him Fa võitis tänavusel hooajal Prantsusmaa GP-etapi ja oli äsjasel Hiina etapil kolmas, tagades sellega koha Prantsusmaal Grenoble'is peetavale finaaletapile.

Prantsusmaa uisuliit teatas aga, et 23-aastane uisutaja vigastas Hiinas enda hüppeliigest ja arstid soovitavad tal võtta kolmenädalane paus, et anda vigastusele aega paraneda.

"Adam ja tema tiim on mõistagi äärmiselt pettunud, aga meie prioriteet on sportlaste tervis ja heaolu, see paus on oluline, et Adam saaks täielikult terveks ja siht on võistelda jaanuari lõpus Tallinnas Euroopa meistrivõistlustel," seisis Prantsusmaa uisuliidu pressiteates.

Siao Him Fa vigastas kahe hooaja vahelisel ajal kahel korral parema jala hüppeliigest. "Jaapanis show'des osaledes sain ühel treeningul vigastada, hüppeliigeses läks üks kõõlus katki. Siis sai see vigastus terveks, aga suvises treeninglaagris vigastasin sama hüppeliigest ja siis oli olukord juba hullem," rääkis Sai Him Fa oktoobris.

Kahekordne Euroopa meister pidi siis tegema kuuenädalase pausi, mistõttu kannatas tema hooajaeelne ettevalmistus – uuesti uisutama sai ta hakata alles augustis.

Ka Hiina GP-etapil tegi ta liiga sellele samale parema jala hüppeliigesele.

Siao Him Fa asemel pääseb finaaletapile Kasahstani uisutaja Mihhail Šaidorov. Lisaks pääsesid meeste üksiksõidus finaaletapile USA esindaja, valitsev maailmameister Ilia Malinin, jaapanlased Yuma Kagiyama ja Shun Sato, prantslane Kevin Aymoz ja itaallane Daniel Grassl. Naiste üksiksõidus tagasid koha finaaletapil jaapanlannad Kaori Sakamoto, Wakaba Higuchi, Hana Yoshida, Mone Chiba, Rino Matsuike ja ameeriklanna Amber Glenn.

GP-finaaletapp peetakse 5.-8. detsembrini. Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused toimuvad Tallinnas 28. jaanuarist 2. veebruarini.