Marokos toimunud lainelauasõidu võistlustel selgusid Eesti parimad surfarid

Eesti parimaid surfareid selgitatati järjekorras neljandat korda, kokku astus Atlandi ookeani lainetes võistlustulle 12 eestlast. "Pärast kuueaastast pausi oli meil taas võimalus kõik surfarid kokku kutsuda ning pakkuda rannajoonel pealtvaatajatele adrenaliinirohket vaatemängu," rääkis võistluse korraldaja Joel Pärle.

Varasemalt on võistlused toimunud Balil, Sri Lankal ja Taiwanis. "Oleme püüdnud mitu korda võistlust ka Eestis läbi viia, aga millest meil kodumaal puudu jääb, on lained ning sedasi see jäi. Otsustasimegi, et kutsume võistluse taas ellu ja teeme seda Marokos, kus Atlandi ookeani lained selleks praegusel aastaajal ideaalseid tingimusi pakuvad," selgitas Pärle.

Päeva esimeses pooles toimunud kvalifikatsioonisõitudes astusid omavahel vastamisi 12 sportlast. Sõidud toimusid vastavalt stardinimekirjale ning igas sõidugrupis astus 20 minuti jooksul vastamisi kolm sõitjat, kellest pääses edasi kaks. Veerand- ja poolfinaalides oldi vastamisi neljastes gruppides, kust said edasi iga grupi kaks parimat.

Sõitjaid hindas Maroko parimatest surfaritest koosnev žürii koosseisus Yassine Snoopy ja Wadia Zrit. Kohtunikud hindasid võistlejate poolt võetud lainete suurust, pikkust, nendel sooritatud manöövreid ja sõidustiili, millele vastavalt punkte jagati.

Finaalis astusid meistritiitli nimel lauale neli surfarit: Artti Sammalpärg, Joel Pärle, Lauri Lepik ja Roman Neimann. Meistritiitli teenis Sammalpärg, kes kogus 6,5 punkti, teiseks jäi 5,6 punkti teeninud Pärle ning esikolmikusse mahtus veel 4,2 punktiga Lauri Lepik.

Võitjaks pärjatud Artti Sammalpärg on lainelauasõiduga tegelenud 2011. aastast ning veab viimased kolm aastat Portugalis ka surfimaja, kus instruktorina tegutseb. Kohtunik Snoopy sõnul tõi Sammalpärjale võidu kogemus ja hea lainete lugemise oskus. "Ta võttis rahulikult aega, jälgis ookeanit ja valis enda sõitudeks parimad lained, mille peal end Eesti meistriks sõita," ütles kohtunik.