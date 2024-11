Ametlik: Lampard hakkab juhendama Inglismaa esiliigaklubi

Kõlakad said neljapäeval kinnitust ning klubi kinnitas, et 46-aastane Lampard saab kahe ja poole aasta pikkuse lepinguga esiliigaklubi uueks peatreeneriks.

"Olen väga õnnelik, et Frank Lampard on otsustanud meie klubiga liituda," ütles Coventry omanik Doug King. "Frank alustas oma karjääriga Championshipis ja teab hästi, mida selles liigas eduks vaja on. Tema kogemused Chelseas ja Evertonis kindlustavad, et ta toob meie meeskonda selge arusaama sellest, mida on vaja tipptasemel läbi löömiseks."

Lisaks Chelseale ja Evertonile on Lampard varasemalt peatreenerina tüürinud ka Mart Poomi kunagist tööandjat Derby Countyt.

Coventry on praeguseks Inglismaa esiliigas teeninud 17 mänguga 17 punkti, millega asetsetakse 24 võistkonna konkurentsis 17. kohal.