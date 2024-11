Mascherano saab Messi juhendajaks, Vetkali peatreener läheb samuti USA-sse

Lionel Messi koduklubi Inter Miami otsustas oma peatreeneriks palgata endise Argentina jalgpallikoondise poolkaitsja Javier Mascherano, kes sõlmis klubiga lepingu kuni 2027. aastani.

40-aastane Mascherano mängis pikalt koos Messiga Barcelonas ning sai treeneriks 2022. aastal, kui hakkas juhendama Argentina U-20 koondist. Sel suvel oli Mascherano Pariisi olümpiamängudel Argentina olümpiakoondise treener, kuid veerandfinaalis tuli tunnistada võõrustaja Prantsusmaa 1:0 paremust.

"Inter Miami suguse klubi juhendamine on minu jaoks suur au ja privileeg, mida plaanin maksimaalselt ära kasutada. Tahan juba klubi inimestega koos töötada, et Inter Miami uute kõrgusteni viia," sõnas Mascherano.

Lisaks Messile kuuluvad Miami koosseisu tema endised Barcelona tiimikaaslased Luis Suarez, Jordi Alba ja Sergio Busquets. Miami lõpetas MLS-i põhihooaja esikohal, aga langes play-off'is konkurentsist juba avaringis.

Rootsi kõrgliigas mängiva IF Brommapojkarna peatreener Olof Mellberg, kes juhendas ka Eesti koondislast Martin Vetkali, siirdub St. Louisesse ning saab klubi ajaloo teiseks peatreeneriks.

"Olen väga põnevil, et saan St. Louises peatreener olla," sõnas 47-aastane rootslane. "See oli suurepärane võimalus, sest klubil on suurepärane taristu ja selge eesmärk. Ma ei jõua ära oodata, et saaks edasi ehitada olemasoleva vundamendi peale ja nautida suurepäraste toetajate energiat."

Mellberg esindas mängijakarjääri jooksul Rootsi koondist 117 korral ning osales kahel MM-il ja neljal EM-il. Ta sai Brommapojkarna juhendajaks juba 2016. aastal, kus juhendas klubi kolmandas ja teises liigas meistriks. Seejärel jätkas ta karjääri Taanis, naasis Rootsi Helsingborgsi treenerina ning võttis eelmisel aastal uuesti Brommapojkarna peatreenerina üle.