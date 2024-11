Dommaraju viigistas male tiitlimatši

Valgete malenditega mänginud Dommaraju avas kolmanda partii lipugambiidiga ning suutis valitseva maailmameistri Lireni alistada 37 käiguga.

"Partii võita on alati tore tunne, eriti nii tugeva vastase vastu. See tähendab mulle veelgi enam sest see oli mu esimene võit MM-il ja väga oluline võit pealekauba. Olen väga õnnelik," ütles vaid 18-aastane Dommaraju Indiast.

Avapartiis kaotanud Dommaraju viigistas sellega MM-tiitlimatši seisu ning puhkepäevale minnakse vastu 1,5:1,5 viigiga. "[Kaotus] on mõistetav, sest see oli mu esimene partii MM-il. Olin veidi närvis, sest see on minu jaoks uus kogemus," ütles väljakutsuja. "Magnus [Carlsen] ei olnud ka oma esimesel MM-il algusest peale parimas vormis. Mul ei olnud hea partii, aga tundsin end üldiselt hästi. Sain aru, et isegi, kui olen närvis, ei ole see midagi ületamatut."

Võitja välja selgitamiseks mängitakse 14 klassikalist partiid ning esimene mängija, kes jõuab 7,5 punktini, kroonitakse maailmameistriks. Viigi eest saavad mõlemad mängijad pool punkti.

Tiitlimatš kestab 12. detsembrini, viigilahutajad mängitakse vajadusel 13. detsembril. Liren vajas eelmisel aastal venelase Jan Nepomnjaštši just viigilahutajaid.