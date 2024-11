Ojakäär jätkab karjääri ookeani taga

Texase ülikooli tennisetiim teatas kolmapäeval, et Ojakäär liitub treeningutega juba kevadel. "Oleme väga õnnelikud, et Oliver on otsustanud meiega tuleval hooajal liituda," ütles peatreener Bruce Berque.

"Me ootame temalt suurt panust nii üksik- kui paarismängus ning anname endast kõik, et tal oleks Longhornina (ülikooli maskott - toim) suurepärane kogemus ja et ta jõuaks spordis oma pikaajaliste eesmärkideni," lisas eestlase uus treener.

19-aastane Ojakäär tegi eelmisel aastal suure arenguhüppe ning jõudis suvel ITF-i edetabelis kümnendale positsioonile. Eestlase hooaja tipphetk sündis septembris, kui ta rootslasest paarilise Max Dahliniga USA lahtiste noorteturniiril noormeeste paarismänguturniiri võitis. Lisaks mängis Ojakäär Austraalia lahtiste veerandfinaalis, üksikmängus langes ta konkurentsist kaheksandikfinaalis.

Oma karjääri jooksul on ta üksikmängus võitnud viis turniiri, paarismängus on ta võidutsenud kuuel turniiril. Profituuril on ta mänginud üksikmängus ühes finaalis ning ühes poolfinaalis. Paarismängus on ta mänginud kahes poolfinaalis.

Lisaks eestlasele hakkab Texase ülikoolis mängima ka sakslane Mariano Dedura-Palomero (ATP 967.), kuid tema liitub võistkonnaga järgmisel sügisel.