Murelik Guardiola: oleme hapras seisus

Manchester City peatreener Pep Guardiola tunnistas pärast teisipäeval Meistrite liigas tehtud 3:3 viiki Rotterdami Feyenoordiga, et tema meeskond on praegu halvas seisus.

Manchester City oli teisipäevase mängu eel erinevate sarjade peale kaotanud eelnevalt viis kohtumist järjest. Feyenoordi vastu mindi teise poolaja alguses 3:0 juhtima, kuid viimase veerandtunniga mängiti eduseis maha ja lepiti lõpuks 3:3 viigiga. Cityst sai sellega esimene meeskond Meistrite liiga ajaloos, kes on olnud 75. minutiks kolme väravaga juhtimas, aga pole seejuures mängu võitnud.

"Oleme viimasel ajal liiga palju mänge kaotanud. Oleme hapras seisus ja loomulikult vajasime võitu. See oleks meile kõvasti enesekindlust juurde andnud," rääkis Guardiola mängujärgses intervjuus.

"Ma ei oska öelda, kas asi on mängijate vaimses tugevuses. Kuni 3:0-ni oli kõik korras, me mängisime väga head mängu, kuid siis lubasime vastasel mitu korda skoorida, sest olime ise ebastabiilsed. Nii esimese kui ka teise värava kandsime neile kandikul ette," jätkas Guardiola. "Hetkeolukord on nagu ta on. Muidu mängisime hästi ja enesekindlalt, aga sellisel tasemel ei tohi väravaid kinkida."

Cityl on viie mängu järel koos kaheksa punkti, millega asutakse 15. tabelireal. Viimasest otse 16 parema sekka viivast kohast ollakse siiski vaid kahe punkti kaugusel. Cityt ootavad alagrupifaasis ees veel kohtumised Torino Juventuse, Pariisi Saint-Germaini ja Club Brüggega.

"Praegu ma ei suuda mõelda sellele, kui mitu mängu on meil vaja võita, et kaheksa parema hulka jõuda. Hetkel peame taastuma ja siis valmistuma järgmiseks mänguks. Kui me ei suuda selliseid mänge võita nagu täna, siis meil läheb raskeks," lisas City loots.

City järgmine kohtumine leiab aset tuleval pühapäeval, kui Inglismaa kõrgliigas sõidetakse külla liidermeeskonnale Liverpoolile.