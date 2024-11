VIDEO | Hiina snuukriäss sai UK Championshipil hakkama maksimaalse seeriaga

11. asetusega Anda kohtus põhiturniiri avaringis kaasmaalase Lei Peifaniga (WS. 86) ning kaotas kaks esimest partiid, kuid võitis seejärel viis järgmist ja teenis lõpuks 6:3 võidu.

Anda sooritas maksimaalse seeria neljandas partiis. Tegemist oli 32-aastase hiinlase karjääri kolmanda 147-se seeriaga.

"See oli minu karjääri kolmas maksimaalne seeria ja võrreldes eelmistega on see kindlasti erilisem, sest UK Championship on lihtsalt nii vägev turniir. See oli väga põnev hetk, mu süda peksis meeletult," rääkis Anda pärast matši BBC-le.

Anda kohtub 16 parema seas 2015. aasta maailmameistri Stuart Binghamiga (WS 25.), kes sai 6:5 jagu turniiri kahekordsest võitjast Mark Williamsist (WS 6.). Seejuures suutis Bingham välja tulla 2:5 kaotusseisust.

Lisaks Binghamile ja Andale jõudsid teisipäeval kaheksandikfinaali veel maailma esinumber Judd Trump ning neljakordne maailmameister John Higgins (WS 14.).