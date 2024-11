Ustjugov kaotab ka Vancouveri olümpiamedalid

"CAS-i apellatsiooniosakond kinnitas CAS-i antidopingu osakonna järeldusi, mis tegid kindlaks, et härra Ustjugov pani toime dopinguvastase reegli rikkumise, tuginedes anomaaliatele sportlase bioloogilises passis," teatas rahvusvaheline laskesuusaföderatsioon (IBU).

Juba varem oli Ustjugov seoses laiema Venemaa spordi dopinguskandaaliga jäänud ilma 2014. aasta Sotši olümpiamängude teatekullast. Vancouveri mängudel võitis ta esikoha ühisstardist sõidus ja pronksi meeste teatesõidus.

CAS-i apellatsiooniosakonna otsus tähendab, et Prantsusmaa laskesuusalegend Martin Fourcade on saamas karjääri kuuendat olümpiakulda, slovakk Pavol Hurajt tõuseb pronksilt hõbedale ja neljandalt kohalt esikolmikusse maandub austerlane Christoph Sumann.

Meeste teatesõidus tuli Norra, Austria ja Venemaa järel neljandaks Rootsi nelik. Eesti puhul võiks see tähendada 14. kohalt 13. positsioonile kerkimist.

Ustjugovil on veel teoreetiline võimalus kaevata otsus korra veel edasi Šveitsi föderaalkohtusse, kuid see vaidlustamine on lubatud vaid piiratud protseduurilistel asjaoludel.