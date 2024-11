Budapesti MM-ile pürgib mitukümmend vene ujujat

Venemaa ja Valgevene ujujad ei tohi jätkuvalt osaleda rahvusvahelistel võistlustel oma lipu all, aga neutraalse sportlastena on see lubatud, kuid selleks tuleb eelnevalt saada rahvusvaheliselt alaliidult nõusolek.

Võrreldes varasemate tiitlivõistlustega on Budapestis erinev asjaolu, et neutraalsed sportlased võivad esineda ka võistkondlikult ehk kaasa saavad lüüa ka teatevõistkonnad.

"Nüüd peavad kõik läbima dokumentide esitamise protsessi, et saada korraldajariiki sisenemiseks vajalikud viisad. Meie ujujad, kes moodustavad maailmameistrivõistluste koondise, on just selles etapis," lausus Salnikov riiklikule uudisteagentuurile RIA Novosti.

Rahvusvahelistel võistlustel osalevad Venemaa ja Valgevene ujujad peavad sarnaselt paljudele teiste spordialade esindajatele vastama teatud kriteeriumidele. Näiteks ei tohi nad olla seatud militaarstruktuuridega ega toetada avalikult sõjategevust Ukrainas.

Lühirajaujumise maailmameistrivõistlused toimuvad Budapestis 10.-15. detsembrini.