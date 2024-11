Suurorg: üritan teisi paremaks teha ja ise ka hästi hakkama saada

Eesti korvpallikoondise Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks Poolaga sai senisest suurema rolli 22-aastane tagamees Kasper Suurorg, kes on täna ka Kalev/Cramos edukaid partiisid teinud.

Mõlemas kohtumises viibis Suurorg platsil umbes 18 minutit, viskas kahe mängu peale kokku 24 punkti ja jagas seitse tulemuslikku söötu. "Ma ei tea, kas ma ei olnud eelmised aknad seda usaldust välja teeninud, aga nüüd tunnen, et olen valmis," lausus Suurorg ERR-ile.

"[Peatreener] Heiko Rannula usaldas mulle rolli. Õnnestusin üsna hästi, ütleks. Aga pean veel kõvasti vaeva nägema, et tippmängijate vastu väljakul võidelda."

Eesti võitis kahest mängust ühe: võõrsil saadi vastasest 82:78 jagu, aga kodusaalis tuli tunnistada vastaste 88:86 paremust.

"Mulle väga meeldib," jätkas ta. "Naudin korvpalli ja Eestit esindada on hoopis teine asi kui klubi eest mängida. Sellise rahva ees... kahju, et me seda võitu ei saanud, aga ma väga naudin. Nii ongi."

Tänavuse eduka hooaja aluseks peab Suurorg kannatlikku arengut. "Töö, millega olen vaeva näinud, on vilja kandnud. Tasapisi-tasapisi. Siis jõuab oma asjad tehtud," lausus ta.

"Ei tasu pilvedesse ära tõusta. Praegu lõppes alles hooaja esimene faas. Nüüd algab teine, hoian jalad maa peal. Hakkab uus eurosarja voor. Seal peab ka tõestama."

Mis rollis ta end kõige mugavamalt tunneb? "Kui saan palliga mängida. Ja kaitses oma asjad ära teha. Pikkust kasutada rohkem. Vahetada, vaheltlõikeid saada. Käsi hästi kasutada," loetles ta.

"Rünnaku poole pealt just palliga mängimine. Ma teen seda, mida treener minult nõuab, üritan teisi paremaks teha ja ise ka väljakul hästi hakkama saada."