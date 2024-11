Levadia täiendas ridu noortekoondislasega

Tammik liitub FCI Levadiaga Tartu Tammekast, kus mängis eelmisel ehk 2024. aasta hooajal 32 kohtumist ja lõi keskkaitsjana kolm väravat ning andis ühe väravasöödu. Kokku on Tammik mänginud Premium liigas 118 kohtumist ja löönud seitse väravat. Tammik on Eesti noortekoondise kapten ning esindanud noortekoondisi kokku 15 korral ja löönud ka ühe värava U-21 võistkonna eest, seisab Levadia teates.

"Mul on väga hea meel liituda värske Eesti meistriga! Algab uus peatükk minu karjääris," rõõmustas Tammik. "Ootan põnevusega uut hooaega, meeskonnaga kohtumist ja uusi väljakutseid. Annan endast kõik, et aidata klubil saavutada tulevase hooaja eesmärgid!"

"Oleme jälginud Tammiku arengut nüüdseks juba kaks aastat ning arvame, et nüüd on õige moment tema kui ka klubi jaoks alustada koostööd," kommenteeris Levadia poolelt Mihhail Gulordava. "Ta on Eesti U-21 koondise kapten ning heade liidriomadustega keskkaitsja. Usume, et ta suudab meeskonda ja klubi aidata uue hooaja eesmärkide saavutamisel. Tere tulemast klubisse, Tanel!"

Tanel Tammik ja FCI Levadia kogunevad uue hooaja esimeseks treeninguks seitsmendal jaanuaril.