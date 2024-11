Malõgina jõudis Slovakkias põhiturniirile

Valikvõistlustel kuuendana asetatud Malõgina (WTA 453.) sai avaringis tund ja 42 minutit kestnud kohtumises 6:2, 0:6, 6:2 jagu tšehhitarist Nikola Breckovast (WTA 920.). Teises setis realiseeris Breckova neljast murdevõimalusest kolm, aga Malõginal ei õnnestunud teenitud kolmest murdepallist ühtegi ära kasutada. Otsustavas setis murdis aga Malõgina kahel korral kohe Breckova servi ja asus 3:0 juhtima. Breckova sai küll ühe murde tagasi ja vähendas vahe ühegeimiliseks, aga uuesti murdis Malõgina seitsmendas geimis, minnes 5:2 ette. Järgmises geimis päästis Malõgina kaks murdepalli ja võitis mängu.

Kvalifikatsiooni otsustavas mängus alistas veidi alla pooleteise tunniga juba kindlamalt 6:3, 6:1 serblanna Elena Milovanovici (WTA 654.).

Malõgina esimese servi õnnestumisprotsent oli 65 ja ta võitis esimeselt servilt 63 protsenti punktidest, Milovanovici vastavad näitajad olid 70 ja 42. Malõgina sai kirja kaks topeltviga, serblanna servis kolm ässa.

Malõgina realiseeris kõik teenitud viis murdevõimalust, Milovanovic aga suutis kümnest murdepallist ära kasutada vaid ühe. Mängitud punktidest võitis Malõgina 65 ja Milovanovic 45.

Kuna kõik kvalifikatsioonimängud pole veel peetud, ei ole edukalt valikvõistlusi läbinuid veel ka põhitabelisse paigutatud.

Põhiturniiril on esimese asetusega 37-aastane sakslanna Tatjana Maria, kes praegu paikneb edetabelis 95. real, aga ta on kuulunud ka 50 parema sekka ja võitnud kolm WTA turniiri. Teise paigutusega on kohalik mängija Anna Karolina Schmiedlova, kes on maailma 110. reket.